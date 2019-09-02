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В правительстве Грузии ожидаются структурные изменения

В правительстве Грузии ожидаются структурные изменения

"В грузинском правительстве не исключаются некоторые структурные изменения".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе. 

По его словам, модель малого правительства будет сохранена: "Пройдут обсуждения относительно некоторых структурных изменений. К примеру, могут произойти изменения в сфере культуры. Однако, это требует достаточно сложных законодательных и бюджетных изменений. В правящей команде по данному вопросу существуют различные позиции, и мы будем информировать общественность и прессу о результатах обсуждений".

Отметим, что нынешнее правительство Грузии состоит из десяти министерств и одного аппарата госминистра. 

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