В правительстве России ожидаются кадровые перестановки

В ближайшие месяцы в правительстве России не исключены кадровые перестановки.

Как передает Report, об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в госструктурах.

Свое кресло может покинуть спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Как сообщили источники, на май запланирована ее встреча в Владимиром Путиным, где будет обсуждаться ее возможный уход с поста.

Отмечается, что наиболее вероятным преемником Матвиенко станет глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а сама экс-спикер, вероятно, возглавит Пенсионный фонд.