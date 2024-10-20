На черноморском побережье Грузии смерч повредил 30 домов

Смерч повредил крыши 30 домов в городе Поти на черноморском побережье Грузии, также в результате ливня подтоплены здания.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила мэрия Поти.
Непогода в Поти сохраняется третий день. 19 октября вечером из-за смерча были повреждены крыши 30 домов. В результате ливней подтоплены 80 жилых домов. От удара стихии в разных районах города пострадали около 100 семей.
Мэрия Поти продолжает подсчет ущерба, пострадавшим семьям будет выплачена компенсация.