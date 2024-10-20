О нас

На черноморском побережье Грузии смерч повредил 30 домов

На черноморском побережье Грузии смерч повредил 30 домов Смерч повредил крыши 30 домов в городе Поте на черноморском побережье Грузии, также в результате ливня подтоплены здания.
В регионе
20 октября 2024 г. 15:33
На черноморском побережье Грузии смерч повредил 30 домов

Смерч повредил крыши 30 домов в городе Поти на черноморском побережье Грузии, также в результате ливня подтоплены здания.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила мэрия Поти.

Непогода в Поти сохраняется третий день. 19 октября вечером из-за смерча были повреждены крыши 30 домов. В результате ливней подтоплены 80 жилых домов. От удара стихии в разных районах города пострадали около 100 семей.

Мэрия Поти продолжает подсчет ущерба, пострадавшим семьям будет выплачена компенсация.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
17 октября 2024 г. 12:06
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
14 октября 2024 г. 10:39
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
11 октября 2024 г. 10:41
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
11 октября 2024 г. 09:42
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
9 октября 2024 г. 14:03
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
9 октября 2024 г. 11:36
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
8 октября 2024 г. 10:40
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
7 октября 2024 г. 11:54
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
3 октября 2024 г. 14:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi