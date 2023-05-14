В пострадавших от землетрясения районах Турции наблюдается избирательная активность

В пострадавшем от землетрясения в Турции 6 февраля регионе наблюдается избирательная активность.

В пострадавшем от землетрясения в Турции 6 февраля регионе наблюдается избирательная активность.

Об этом сообщает Report со ссылкой на TRT haber.

В Газиантепе, Кахраманмараше, Малатье, Шанлыурфе, Адыямане и Килисе избиратели голосуют в школах. Здесь созданы все условия для голосования.

В Кахраманмараше проголосуют 753 тысячи 287 избирателей.

В центре Газиантепа граждане уже сделали свой выбор в школах.

Наряду со школами, не пострадавшими от землетрясений, в Малатье и Адиямане наблюдается высокая явка избирателей к избирательным урнам, установленных в контейнерных городках.

В Шанлыурфе и Килисе избиратели также голосуют с раннего утра.