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В пострадавших от землетрясения районах Турции наблюдается избирательная активность

В пострадавших от землетрясения районах Турции наблюдается избирательная активность В пострадавшем от землетрясения в Турции 6 февраля регионе наблюдается избирательная активность.
В регионе
14 мая 2023 г. 13:46
В пострадавших от землетрясения районах Турции наблюдается избирательная активность

В пострадавшем от землетрясения в Турции 6 февраля регионе наблюдается избирательная активность.

Об этом сообщает Report со ссылкой на TRT haber.

В Газиантепе, Кахраманмараше, Малатье, Шанлыурфе, Адыямане и Килисе избиратели голосуют в школах. Здесь созданы все условия для голосования.

В Кахраманмараше проголосуют 753 тысячи 287 избирателей.

В центре Газиантепа граждане уже сделали свой выбор в школах.

Наряду со школами, не пострадавшими от землетрясений, в Малатье и Адиямане наблюдается высокая явка избирателей к избирательным урнам, установленных в контейнерных городках.

В Шанлыурфе и Килисе избиратели также голосуют с раннего утра.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyənin zəlzələ bölgəsində seçici fəallığı müşahidə edilir  

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