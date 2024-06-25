В постпредстве Турции заявили, что реформа ООН необходима как никогда

Реформа ООН в свете беспрецедентных кризисов в мире необходима как никогда, она должна начаться с Совета Безопасности всемирной организации и может быть достигнута лишь путем межправительственных переговоров.

Реформа ООН в свете беспрецедентных кризисов в мире необходима как никогда, она должна начаться с Совета Безопасности всемирной организации и может быть достигнута лишь путем межправительственных переговоров.

Как передает Report , об этом сообщили ТАСС в постоянном представительстве Турции при ООН.

"Реформа должна начаться с Совбеза как главного органа ООН по решению проблем мира и безопасности. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган всегда высказывался на эту тему, подчеркивая, что мир - это больше, чем пять постоянных членов СБ ООН, - говорится в сообщении. - Необходимость реформы нельзя отрицать, как нельзя и откладывать ее на потом. Но важно, чтобы консенсус был достигнут среди широких слоев населения".

В постпредстве подчеркнули, что "реформа может быть достигнута только путем межправительственных переговоров", то есть через "единственную легитимную платформу для решения этого деликатного вопроса".

"Основные приоритеты Турции в области реформы Совета Безопасности заключаются в следующих пунктах: более демократичный, представительный, прозрачный, эффективный и подотчетный Совет Безопасности. В идеале - отмена права вето. Если это невозможно, то в лучшем случае необходимо ограничение этого механизма, расширение категории непостоянных членов только за счет ротации мест на основе регулярных выборов для обеспечения справедливого, равноправного и демократического представительства", - подчеркнули в постпредстве республики.