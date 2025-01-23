В постпредстве РФ при ООН ответили на предложения Трампа по Украине

Москве следует изучить условия сделки по завершению войны в Украине, которую предлагает президент США Дональд Трамп.

Москве следует изучить условия сделки по завершению войны в Украине, которую предлагает президент США Дональд Трамп.

Как передает Report , об этом сказал агентству Reuters первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, урегулирование конфликта является не просто вопросом прекращения войны. По мнению представителя МИД, речь идет об "устранении коренных причин украинского кризиса".

"Так что нам нужно посмотреть на то, что означает "сделка" в понимании президента Трампа. Он не несет ответственности за то, что США делали в Украине с 2014 года, превращая ее в "анти-Россию" и готовя к войне с нами, но в его власти остановить эту вредоносную политику", — призвал постпред.

Ранее Трамп заявил, что если Россия не достигнет соглашения по Украине, США введут высокие тарифы и санкции "на все, что продает Москва".