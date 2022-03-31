В Москве прошла конференция, посвящённая Дню геноцида азербайджанцев

31 марта 2022 года Посольством Азербайджанской Республики в Российской Федерации была организована международная онлайн конференция, посвященная 31 марта – Дню геноцида азербайджанцев.

31 марта 2022 года Посольством Азербайджанской Республики в Российской Федерации была организована международная онлайн конференция, посвященная 31 марта – Дню геноцида азербайджанцев.

Как передаёт российское бюро Report, в мероприятии приняли участие депутаты Милли Меджлиса Низами Сафаров и Адиль Велиев, историк Зураб Кананчев, профессор МГУ, доктор философских наук Низами Мамедов, заместитель председателя международного благотворительного фонда горских евреев «СТМЭГИ» Давид Мардехаев, сотрудники представительства Фонда Гейдара Алиева в России, а также представители российской общественности и азербайджанской диаспоры.

Открывший конференцию Посол Азербайджана Полад Бюльбюльоглу отметил важность проведения подобных мероприятий и подчеркнул, что в списке памятных дат истории Азербайджана, трудно найти дату более скорбную, чем 31 марта – День геноцида азербайджанцев.

«26 марта 1998 года Указом великого политического деятеля, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева «О геноциде азербайджанцев» официально была установлена памятная дата 31 марта.

30 октября 2009 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании «Мемориального комплекса геноцида» в городе Куба, где было найдено массовое захоронение начала XX века. Это было знаковое политическое решение, потому что на современном этапе чрезвычайно важно довести эту информацию до мировой общественности, и сегодня Президентом Азербайджана проводится масштабная работа по увековечиванию трагических страниц азербайджанской истории. В результате этой работы Евросоюз впервые включил в повестку дня вопрос о 4 тысячах граждан Азербайджана, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, включая 71 ребенка, 267 женщин и 326 стариков», - сказал посол.

Низами Сафаров отметил, что геноцид азербайджанцев по существу явился логическим продолжением политики этнических чисток, которые осуществляла Армения в течении более чем 200 лет. Депутат подчеркнул, что азербайджанский народ столкнулся с многочисленными фактами геноцида и этнических чисток уже в современной истории Азербайджана.

«События 104-х летней давности выделяются особой жестокостью и бесчеловечностью среди всех других случаев массовых убийств, совершенных в 20-ом веке на Кавказе», - сказал, в свою очередь, Давид Мардехаев.

В своем выступлении Адиль Велиев отметил, что за последние 200 лет в историю Азербайджана, наряду со многими славными страницами, были вписаны и кровавые страницы, полные трагедии и геноцидом. Однако, по словам депутата, ответ на все эти преступления был дан Победой в «Отечественной войне» азербайджанской армией под руководством Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева на поле боя. 30-летней оккупации был положен конец и территориальная целостность восстановлена.

Зураб Кананчев подчеркнул, что все те события, которые произошли в те трагические дни, имели в своей основе историческое прошлое. И удинский народ, представителем которого он является, в еще далеком в 7 веке столкнулся с серьезной проблемой деэтнизации, деорганизации: «Это факт, который привел практически к тому, что память об удинском этносе была вычеркнута из истории Карабаха, из истории прилегающих территорий и этот процесс армянизации вплотную был связан с попытками присвоения архитектурного прошлого и исторического прошлого, уничтожения албанского наследия».

«Однако сегодня слышны молитвы на удинском или на албанском языках не только в храмах, которые восстанавливаются благодаря Фонду Гейдара Алиева, руководству Азербайджана, в Огузе и в других городах, но и на территории Карабаха и на территориях Гандзасара и Амараса и в других памятных местах», - заявил Кананчев.

Низами Мамедов отметил, что для всех азербайджанцев, где-бы они не жили, эта дата имеет очень важное историческое значение. Он также подчеркнул, что азербайджанцы в 20-ом столетии неоднократно пережили геноцид и рассказал участникам о предпосылках, приведших к данной трагедии, идеологии армянского фашизма.

По итогам проведенной конференции, учитывая объемные и обоснованные выступления участников, Посольство планирует издать указанные выступления в виде отдельной брошюры.