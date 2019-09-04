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В посольства Грузии в трех странах будут назначены атташе по экономическим вопросам

​В посольства Грузии в трех странах назначат атташе

"МИД Грузии назначит атташе по экономическим вопросам в посольства Грузии в Китае, США и Великобритании". 

По сообщению грузинского бюро Report, об этом в ходе своего выступления в парламенте заявил кандидат на пост министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани

Он отметил, что были отобраны 7 кандидатов. По словам Д.Залкалиани, в дальнейшем планируется назначить атташе по экономическим вопросам в Германию и Брюссель: "Всё упирается в бюджет. В случае одобрения мы включим этот вопрос в число приоритетных и предусмотрим в госбюджете на следующий год".

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