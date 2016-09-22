Тбилиси. 22 сентября. REPORT.AZ/ В посольстве Азербайджана в Грузии создан избирательный участок в связи с референдумом.

Как сообщает грузинское бюро Report, завершились подготовительные работы в избирательном участке №46, созданном при Ясамальском избирательном округе №17.

В участке помимо сотрудников посольства смогут проголосовать сотрудники азербайджанских компаний, функционирующих в Грузии, азербайджанские студенты, обучающиеся в Тбилиси, а также граждане страны, временно находящиеся в тот день в Тбилиси и исполняющие служебный долг.

Созданы все условия для свободного голосования граждан.

Отметим, что 26 сентября состоится всенародное голосование (референдум) в целях внесения изменений в Конституцию Азербайджанской Республики.