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    В посольстве Азербайджана в Грузии создан избирательный участок в связи с референдумом

    Созданы все условия для свободного голосования граждан

    Тбилиси. 22 сентября. REPORT.AZ/ В посольстве Азербайджана в Грузии создан избирательный участок в связи с референдумом.

    Как сообщает грузинское бюро Report, завершились подготовительные работы в избирательном участке №46, созданном при Ясамальском избирательном округе №17.   

    В участке помимо сотрудников посольства смогут проголосовать сотрудники азербайджанских компаний, функционирующих в Грузии, азербайджанские студенты, обучающиеся в Тбилиси, а также граждане страны, временно находящиеся в тот день в Тбилиси и исполняющие служебный долг. 

    Созданы все условия для свободного голосования граждан.

    Отметим, что 26 сентября состоится всенародное голосование (референдум) в целях внесения изменений в Конституцию Азербайджанской Республики.

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