В порту Стамбула опрокинулся крупный контейнеровоз

Контейнеровоз Amnah под флагом Коморских островов опрокинулся на бок в порту Амбарлы-Марпорт в Стамбуле.

Контейнеровоз Amnah под флагом Коморских островов опрокинулся на бок в порту Амбарлы-Марпорт в Стамбуле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Минтранспорта Турции в соцсети "X".

Сообщается, что 15 человек эвакуированы с борта контейнеровоза Amnah под флагом Коморских островов. Во время аварии трое членов экипажа прыгнули в воду и их подобрал портовый буксир. Остальные моряки эвакуированы с борта тонувшего контейнеровоза. Один из членов экипажа получил легкие травмы.

"Риск загрязнения морской среды взят под контроль, судно окружено плавучим барьером. Спасательные работы проводятся при координации руководства порта", - сказано в сообщении.

О причинах инцидента пока не сообщается.

Amnah прибыл ранее в порт Амбарлы из порта Дериндже в Измитском заливе западнее Стамбула. Это контейнеровоз 1996 года постройки длиной 101 и шириной 18 метров.