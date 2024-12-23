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В порту Стамбула опрокинулся крупный контейнеровоз

В порту Стамбула опрокинулся крупный контейнеровоз Контейнеровоз Amnah под флагом Коморских островов опрокинулся на бок в порту Амбарлы-Марпорт в Стамбуле.
В регионе
23 декабря 2024 г. 12:45
В порту Стамбула опрокинулся крупный контейнеровоз

Контейнеровоз Amnah под флагом Коморских островов опрокинулся на бок в порту Амбарлы-Марпорт в Стамбуле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Минтранспорта Турции в соцсети "X".

Сообщается, что 15 человек эвакуированы с борта контейнеровоза Amnah под флагом Коморских островов. Во время аварии трое членов экипажа прыгнули в воду и их подобрал портовый буксир. Остальные моряки эвакуированы с борта тонувшего контейнеровоза. Один из членов экипажа получил легкие травмы.

"Риск загрязнения морской среды взят под контроль, судно окружено плавучим барьером. Спасательные работы проводятся при координации руководства порта", - сказано в сообщении.

О причинах инцидента пока не сообщается.

Amnah прибыл ранее в порт Амбарлы из порта Дериндже в Измитском заливе западнее Стамбула. Это контейнеровоз 1996 года постройки длиной 101 и шириной 18 метров.

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