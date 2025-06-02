В порту Санкт-Петербурга произошел разлив нефтепродуктов

В Санкт-Петербурге транспортная полиция проводит проверку после разлива нефтепродуктов в одном из портов города.

В Санкт-Петербурге транспортная полиция проводит проверку после разлива нефтепродуктов в одном из портов города.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Специалисты зафиксировали разлив примерно 50–100 кг нефтепродуктов. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть около пяти утра от сотрудников порта.

На место прибыли сотрудники транспортной полиции. Утечку устранили, а все необходимые службы оповестили. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Инцидент произошел в ночь на 1 июня. По предварительным данным, около 2:00 рыболовное судно проводило бункеровку мазута, в ходе которой произошла утечка.