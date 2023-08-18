В порту Новороссийска вспыхнул мощный пожар

Масштабный пожар вспыхнул 18 августа в грузовом терминале в Новороссийске (Краснодарский край РФ).

Масштабный пожар вспыхнул 18 августа в грузовом терминале в Новороссийске (Краснодарский край РФ).

Как передает Report, об этом сообщает Telegram-канал Shot.

"Мощный пожар в грузовом терминале в Новороссийске, где загорелись деревянные паллеты. На месте работают несколько десятков пожарных", - говорится в сообщении.

Огонь распространился на площади 1,3 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Горят деревянные поддоны для хранения грузов.

К ликвидации пожара привлечено 42 человека и 14 единиц техники, в том числе МЧС России - 27 человек и 9 единиц техники.