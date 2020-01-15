В порту Махачкалы произошел пожар на иранском танкере

В морском торговом порту Махачкалы потушили пожар на иранском танкере, никто не пострадал.
Как передает Report со ссылкой на «Интерфакс», об этом сообщили в МЧС Дагестана.
По данным представителя МЧС, очаг возгорания находился в каюте капитана размерами 5 на 7 метров, открытого горения не было, однако было задымление. Никто не пострадал.
Судно пришвартовано на причале №1, по данным МЧС, оно без груза.
В тушении участвовали сотрудники МЧС и порта.
Причина возгорания выясняется. По факту началась доследственная проверка, уведомило Южное следственное управление СКР на транспорте.
В пресс-службе Росморречфлота сообщили, что ЧП произошло на танкере «Касра-1», который следовал под флагом Ирана.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости