В порту Махачкалы произошел пожар на иранском танкере

В морском торговом порту Махачкалы потушили пожар на иранском танкере, никто не пострадал.

Как передает Report со ссылкой на «Интерфакс», об этом сообщили в МЧС Дагестана.

По данным представителя МЧС, очаг возгорания находился в каюте капитана размерами 5 на 7 метров, открытого горения не было, однако было задымление. Никто не пострадал.

Судно пришвартовано на причале №1, по данным МЧС, оно без груза.

В тушении участвовали сотрудники МЧС и порта.

Причина возгорания выясняется. По факту началась доследственная проверка, уведомило Южное следственное управление СКР на транспорте.

В пресс-службе Росморречфлота сообщили, что ЧП произошло на танкере «Касра-1», который следовал под флагом Ирана.