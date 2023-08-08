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В порту Дериндже в результате взрыва повреждено 20% запасов продовольствия

В порту Дериндже в результате взрыва повреждено 20% запасов продовольствия Повреждено 20% запаса продовольствия, находящегося в силосе в момент взрыва в турецком порту Дериндже.
В регионе
8 августа 2023 г. 12:17
В порту Дериндже в результате взрыва повреждено 20% запасов продовольствия

Повреждено 20% запаса продовольствия, находящегося в силосе в момент взрыва в турецком порту Дериндже.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщило управление по связям Администрации президента Турции.

"Общая вместимость порта составляет 95 тыс. тонн. В силосе, где произошел взрыв, уже было 75 тыс. тонн запасов. Согласно предварительным оценкам, около 20% (порядка 15 тыс. тонн) этого запаса было повреждено", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что утверждение о том, что было уничтожено 8 млн тонн запасов, не соответствует действительности.

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