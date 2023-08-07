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В Турции при взрыве в порту Коджаэли пострадали 13 человек

В Турции при взрыве в порту Коджаэли пострадали 13 человек Детонация зерновой пыли стала причиной взрыва на элеваторе в порту Турции, пострадали 13 человек.
В регионе
7 августа 2023 г. 17:37
В Турции при взрыве в порту Коджаэли пострадали 13 человек

Детонация зерновой пыли стала причиной взрыва на элеваторе в порту Турции, пострадали 13 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили местные власти.

Ранее губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз сообщал, что число пострадавших в результате взрыва достигло 10.

"Взрыв прогремел на одном из элеваторов. Оно было заполнено зерном. Взрыв произошел в ходе загрузки судна", - сказал он в эфире телеканала A-haber.

"По последним данным, пострадали 10 человек. Двое из них в тяжелом состоянии.

16.55

Число пострадавших в результате взрыва на одном из элеваторов в момент загрузки судна зерном на западе Турции возросло до 10.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили местные власти.

Взрыв прогремел на одном из элеваторов, который принадлежит Управлению почвенных продуктов. Предположительно, это произошло во время загрузки судна зерном. Причины взрыва не ясны, они выясняются компетентными органами.

Телеканал A-haber сообщает, что взрыв был такой силы, что в расположенных в районе порта домах выбило стекла, что вызвало панику среди населения.

16.45

Мощный взрыв произошел в городе Коджаэли, расположенном в 95 км к востоку от Стамбула на западе Турции. В результате взрыва не менее пяти человек пострадали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал A-haber.

По его данным, взрыв произошел на одном из складов в порту в районе Дериндже на Мраморном море.

Другие детали произошедшего не уточняются.

16.23

Взрыв прогремел в крупном турецком коммерческом порту Дериндже в провинции Коджаели на берегу Мраморного моря.

Об этом Report сообщает со ссылкой на турецкие СМИ.

По предварительным данным, взрыв прогремел в 14:40 по местному времени на сельскохозяйственном складе, но причины инцидента не называются. Сообщается о 4 пострадавших.

На место происшествия прибыли пожарные и кареты скорой помощи. Взрыв ощущался в близлежащих населенных пунктах.

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Версия на английском языке Explosion in Kocaeli port in Türkiye injures 13 people
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə dəniz limanında güclü partlayış olub, 10 nəfər yaralanıb

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