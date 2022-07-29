В портах в Одесской области украинским зерном загружаются 16 судов

В морских портах Одесской области находятся 16 судов с украинским зерном.

В морских портах Одесской области находятся 16 судов с украинским зерном.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что сегодня приехал в Одесскую область вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

"Сегодня в портах Одесской области грузятся первые суда с украинским зерном, которые были заблокированы в украинских акваториях с начала войны. Сейчас в портах Одесской области находится 17 судов с почти 600 тыс. тонн грузов. Из них 16 судов - с украинским зерном общим объемом около 580 тыс. тонн, которые в ближайшее время выйдут в порты назначения", - сообщил Тимошенко.

11.22

Координационный центр по экспорту зерна в Стамбуле работают над отправкой судов с грузом в ближайшие часы.

Как передает Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в Twitter.

MSB HULUSİ AKAR: “(Müşterek Koordinasyon Merkezi) Merkez çalışır durumda. Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler görevlileri önümüzdeki saatler, günlerde Ukrayna limanlarında bekleyen gemilerin tahıl nakliyesine başlaması için gece gündüz çalışıyor.” pic.twitter.com/Bncr4wV4wU — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 29, 2022

"Центр функционирует. Представители Турции, России, Украины и ООН работают день и ночь, чтобы в ближайшие часы и дни начать отправку судов с зерном, которые ожидают в украинских портах", - сказал он.

09.32

Судно с зерном покинет порт Одессы в течение дня, если не случится форс-мажор.

Как передает Report, об этом сообщили российские СМИ.

Ранее заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что первое судно с зерном с Украины может покинуть порт Одессы уже "сегодня или завтра".

Украина и Россия отдельности подписали соглашения по зерну с Турцией и ООН 22 июля в Стамбуле. В рамках подписанного соглашения, Украина, Россия, Турция и ООН договорились о разблокировке экспорта через Черное море. Срок действия соглашения о разблокировании портов - 120 дней. Но соглашение также предусматривает возможность его продления.

Согласно документу, представители Украины, Турции и ООН будут контролировать загрузку зерна на суда в украинских портах. Судна с зерном через заминированные участки моря будут вести украинские лоцманы, которые получат карту безопасных маршрутов. Кроме того, после прохождения Черного моря зерновозы будут под наблюдением Совместного координационного центра проходить через Босфор.