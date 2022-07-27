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В портах Украины готовятся к вывозу зерна

В портах Украины готовятся к вывозу зерна В рамках подписанного соглашения о вывозе зерна, в Украине возобновлена работа в портах "Одесса", "Черноморск" и "Южный". Выход и заход судов в морские порты будут осуществляться путем формирования каравана.
В регионе
27 июля 2022 г. 14:06
В портах Украины готовятся к вывозу зерна

В рамках подписанного соглашения о вывозе зерна, в Украине возобновлена работа в портах "Одесса", "Черноморск" и "Южный". Выход и заход судов в морские порты будут осуществляться путем формирования каравана.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщили в ВМС ВС Украины.

"Сегодня мы проводим совместную работу по навигационно-гидрографическому обеспечению безопасности судоходства в одном из портов Одесской области. Прежде всего - это работы, которые определяют безопасные пути движения судов, что будут перевозить украинское зерно", - рассказал начальник филиала госучреждения "Одесский район Госгидрографии" Игорь Тимчук.

Военные и гражданские специалисты тщательно производят поиск подводных объектов, устанавливают специальные средства навигационного оборудования, которые помогут безопасности судоходства. Также продолжаются гидрографические промерные работы - определения глубины, подходных каналов и рекомендованных путей.

"В нашей работе все просто и сложно одновременно. Но главным была, есть и будет - безопасность судоходства. Этим сейчас и занимаемся", - отметил начальник Центра навигации, гидрографии и гидрометеорологии ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Роман Гончаренко.

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Версия на английском языке Ports of Ukraine preparing for grain export

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