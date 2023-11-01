В Полтавской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Кременчуге Полтавской области, работа предприятия остановлена.

Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Кременчуге Полтавской области, работа предприятия остановлена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил "глава областной администрации" Филипп Пронин.

"Возник пожар, - написал он в своем Telegram-канале. - Информация о разрушениях устанавливается. Предприятие не работает. Все соответствующие службы на месте".

По его словам, к настоящему времени пожар ликвидирован.

Ночью воздушная тревога продолжалась в Полтавской области более четырех часов.