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В Полтавской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

В Полтавской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Кременчуге Полтавской области, работа предприятия остановлена.
В регионе
1 ноября 2023 г. 10:04
В Полтавской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Кременчуге Полтавской области, работа предприятия остановлена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил "глава областной администрации" Филипп Пронин.

"Возник пожар, - написал он в своем Telegram-канале. - Информация о разрушениях устанавливается. Предприятие не работает. Все соответствующие службы на месте".

По его словам, к настоящему времени пожар ликвидирован.

Ночью воздушная тревога продолжалась в Полтавской области более четырех часов.

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