В Украине мужчина с гранатой захватил заложника

Мужчина, угрожающий взорвать гранату в Полтаве, взял в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления национальной полиции Полтавской области и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле в сторону выезда из города

Мужчина, угрожающий взорвать гранату в Полтаве, взял в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления национальной полиции Полтавской области и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле в сторону выезда из города.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил департамент уголовного розыска.

Ранее полиция Полтавской области Украины сообщила, что мужчина, которого пыталась задержать за угон автомобиля, угрожает взорвать гранату, с ним ведут переговоры.

По данным полиции, "после переговоров злоумышленник поменял на удерживаемого работника уголовного розыска начальника УУР ГУНП (управления уголовного розыска главного управления национальной полиции – ред.) в Полтавской области полковника полиции Шияна Виталия", с которым он направился на выезд из города на автомобиле, предоставленном полицией по его требованию.

Спецоперация по задержанию продолжается.