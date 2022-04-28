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В Польшу из Беларуси с начала года пытались попасть почти 4,3 тыс. нелегалов

В Польшу из Беларуси с начала года пытались попасть почти 4,3 тыс. нелегалов С начала текущего года незаконно попасть в Польшу с территории Беларуси пытались 4 283 мигранта.
В регионе
28 апреля 2022 г. 12:30
В Польшу из Беларуси с начала года пытались попасть почти 4,3 тыс. нелегалов

С начала текущего года незаконно попасть в Польшу с территории Беларуси пытались 4 283 мигранта.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в польской Погранслужбе в четверг.

"27 апреля 28 иностранцев - граждане Египта, Йемена, Сирии и Ирака - пытались нелегально проникнуть из Беларуси в Польшу. В этом месяце было 977 попыток нелегально попасть из Беларуси на территорию Польши, с начала года - 4 283", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

За 2021 год польско-белорусскую границу, по данным Погранслужбы Польши, пытались незаконно перейти 39,7 тыс. человек. Из-за миграционного кризиса в Литве и Польше в 2021 году ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения и усиливать охрану границы.

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