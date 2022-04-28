В Польшу из Беларуси с начала года пытались попасть почти 4,3 тыс. нелегалов

В Польшу из Беларуси с начала года пытались попасть почти 4,3 тыс. нелегалов

С начала текущего года незаконно попасть в Польшу с территории Беларуси пытались 4 283 мигранта.

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