В Польшу из Беларуси с начала года пытались попасть почти 4,3 тыс. нелегалов

С начала текущего года незаконно попасть в Польшу с территории Беларуси пытались 4 283 мигранта.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в польской Погранслужбе в четверг.
"27 апреля 28 иностранцев - граждане Египта, Йемена, Сирии и Ирака - пытались нелегально проникнуть из Беларуси в Польшу. В этом месяце было 977 попыток нелегально попасть из Беларуси на территорию Польши, с начала года - 4 283", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
За 2021 год польско-белорусскую границу, по данным Погранслужбы Польши, пытались незаконно перейти 39,7 тыс. человек. Из-за миграционного кризиса в Литве и Польше в 2021 году ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения и усиливать охрану границы.