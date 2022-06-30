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В Польше собрали первый миллион злотых на Bayraktar TB2 для Украины

В Польше собрали первый миллион злотых на Bayraktar TB2 для Украины В Польше собрали первый миллион злотых для покупки боевого беспилотника Bayraktar TB2 для Украины.
В регионе
30 июня 2022 г. 15:07
В Польше собрали первый миллион злотых на Bayraktar TB2 для Украины

В Польше собрали первый миллион злотых для покупки боевого беспилотника Bayraktar TB2 для Украины.

Как передает Report cо ссылкой на "Европейская правда", об этом сообщил инициатор сбора, журналист Славомир Сераковский.

Счетчик на официальном сайте акции пока показывает около 1 078 000 злотых.

"К нам присоединились более 10 тыс. человек. Информацию об акции распространили 25 тыс. раз. Кто еще хочет инвестировать в поражение Путина?" – написал Сераковский ночью 30 июня.

Напомним, акцию анонсировали 28 июня, вдохновившись успешным сбором в Литве и Украине. Необходимые 22,5 млн злотых планируют собрать за 30 дней.

Отметим, что ранее турецкая компания Baykar безвозмездно передала Украине 3 БПЛА Bayraktar TБ2.

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