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В Польше отменили упрощенную процедуру трудоустройства в стране для россиян

В Польше отменили упрощенную процедуру трудоустройства в стране для россиян Власти Польши отменили упрощенную процедуру трудоустройства в стране для россиян. Соответствующее распоряжение подписала министр по вопросам семьи и социальной политики страны Марлена Малонг.
В регионе
28 октября 2022 г. 11:35
В Польше отменили упрощенную процедуру трудоустройства в стране для россиян

Власти Польши отменили упрощенную процедуру трудоустройства в стране для россиян. Соответствующее распоряжение подписала министр по вопросам семьи и социальной политики страны Марлена Малонг.

Как передает Report, Малонг заявила, что правительство пошло на такой шаг из-за боевых действий России в Украине, а также из-за растущего риска миграции из РФ.

Теперь в польском законодательстве о трудоустройстве иностранцев упрощенная процедура будет действовать только для граждан Украины, Грузии, Молдовы, Армении, Беларуси.

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