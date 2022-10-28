В Польше отменили упрощенную процедуру трудоустройства в стране для россиян

Власти Польши отменили упрощенную процедуру трудоустройства в стране для россиян. Соответствующее распоряжение подписала министр по вопросам семьи и социальной политики страны Марлена Малонг.

Власти Польши отменили упрощенную процедуру трудоустройства в стране для россиян. Соответствующее распоряжение подписала министр по вопросам семьи и социальной политики страны Марлена Малонг.

Как передает Report, Малонг заявила, что правительство пошло на такой шаг из-за боевых действий России в Украине, а также из-за растущего риска миграции из РФ.

Теперь в польском законодательстве о трудоустройстве иностранцев упрощенная процедура будет действовать только для граждан Украины, Грузии, Молдовы, Армении, Беларуси.