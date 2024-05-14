В Польше двое шахтеров погибли в результате подземного толчка на шахте

Два человека погибли в результате подземного толчка на угольной шахте "Мысловице-Весола" в Шленском воеводстве на юге Польши, ведутся поиски оставшегося под землей горняка.

Два человека погибли в результате подземного толчка на угольной шахте "Мысловице-Весола" в Шленском воеводстве на юге Польши, ведутся поиски оставшегося под землей горняка.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Onet.

По данным Польской горнодобывающей группы (PGG), авария произошла рано утром, на тот момент в шахте находилось 15 горняков. 11 из них удалось достать на поверхность без угрозы для их здоровья, после чего спасатели продолжили поиски 4 оставшихся шахтеров. Один человек был найден живым и уже доставлен на поверхность, спасатели также нашли тела двух погибших шахтеров. По данным PGG. продолжаются поиски одного человека.

Толчок был зарегистрирован на глубине 655 м. В августе 2023 года аналогичная авария произошла на шахте "Белшовице" в том же воеводстве.