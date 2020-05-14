В Польше число заразившихся COVID-19 достигло 17 469

Количество выявленных носителей коронавирусной инфекции в Польше увеличилось до 17 469, за сутки зарегистрировано 265 новых случаев.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает министерство здравоохранения республики.

По данным минздрава, за период с вечера среды до утра четверга в стране выявлено 265 новых случаев заражения коронавирусом. При этом львиная доля новых заражений COVID-19 приходится на Силезское воеводство, где обнаружены несколько очагов распространения вируса среди шахтеров, – 209 случаев.

Общее количество заразившихся с начала распространения инфекции составило 17 469. По данным минздрава, за минувшую ночь скончались 8 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее количество летальных исходов составило 869.