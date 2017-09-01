Сигнал о заложенной бомбе в здании минсвязи Армении оказался ложным - ОБНОВЛЕНО

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Сигнал о заложенной бомбе в здании министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении оказался ложным.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, сотрудники ведомства вернулись на свои рабочие места.

***12:30

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Здание министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении в Ереване эвакуировано из-за сообщения о бомбе.

Как сообщает Report со ссылкой на "Новости-Армения", в настоящее время проводится эвакуация сотрудников.

К зданию министерства, расположенному на площади Республики, направлены оперативники.