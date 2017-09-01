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    Сигнал о заложенной бомбе в здании минсвязи Армении оказался ложным - ОБНОВЛЕНО

    Сотрудники ведомства вернулись на свои рабочие места

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Сигнал о заложенной бомбе в здании министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении оказался ложным.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, сотрудники ведомства вернулись на свои рабочие места.

    ***12:30

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Здание министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении в Ереване эвакуировано из-за сообщения о бомбе.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Новости-Армения", в настоящее время проводится эвакуация сотрудников.

    К зданию министерства, расположенному на площади Республики, направлены оперативники.

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