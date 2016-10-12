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    В полиции Армении произведены кадровые изменения

    От должностей освобождены начальник штаба, а также начальник Главного управления государственной охраны полиции Армении

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В полиции Армении произведены кадровые изменения.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, приказом начальника полиции Армении Владимира Гаспаряна от занимаемой должности освобожден начальник штаба полиции Армении Арам Закарян. Он назначен начальником Главного управления государственной охраны полиции Армении.

    Другим приказом В.Гаспаряна от занимаемой должности освобожден начальник Главного управления государственной охраны полиции Армении Вардан Минасян. Он отправлен в кадровый резерв полиции.

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