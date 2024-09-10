В подмосковном Раменском ребенок погиб при атаке БПЛА на многоэтажку

Девятилетний ребенок погиб, еще один человек пострадал во время ночной атаки БПЛА на многоквартирный дом в подмосковном Раменском.

Девятилетний ребенок погиб, еще один человек пострадал во время ночной атаки БПЛА на многоквартирный дом в подмосковном Раменском.

Как передает Report , об этом сообщил в Telegram губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Во время ночной атаки БПЛА пострадали многоквартирные дома в Раменском. На Спортивном проезде горят квартиры в районе 11-12 этажей. <...> Сейчас пожарные тушат огонь. Скорая и реанимации дежурят у дома. К сожалению, погиб 9-летний ребенок.<...> Есть один пострадавший", - написал чиновник.

Он добавил, что за ночь средства ПВО сбили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

По данным Telegram-канала Mash, ударная волна выбила окна с первого по десятый этаж: "11-й, 12-й, 13-й и выше заволокло густым черным дымом".