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В подмосковном Раменском ребенок погиб при атаке БПЛА на многоэтажку

В подмосковном Раменском ребенок погиб при атаке БПЛА на многоэтажку Девятилетний ребенок погиб, еще один человек пострадал во время ночной атаки БПЛА на многоквартирный дом в подмосковном Раменском.
В регионе
10 сентября 2024 г. 06:48
В подмосковном Раменском ребенок погиб при атаке БПЛА на многоэтажку

Девятилетний ребенок погиб, еще один человек пострадал во время ночной атаки БПЛА на многоквартирный дом в подмосковном Раменском.

Как передает Report, об этом сообщил в Telegram губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Во время ночной атаки БПЛА пострадали многоквартирные дома в Раменском. На Спортивном проезде горят квартиры в районе 11-12 этажей. <...> Сейчас пожарные тушат огонь. Скорая и реанимации дежурят у дома. К сожалению, погиб 9-летний ребенок.<...> Есть один пострадавший", - написал чиновник.

Он добавил, что за ночь средства ПВО сбили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

По данным Telegram-канала Mash, ударная волна выбила окна с первого по десятый этаж: "11-й, 12-й, 13-й и выше заволокло густым черным дымом".

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