В подмосковной школе задержали ученика с кухонным ножом и топориком

Охранник школы в Балашихе задержал ученика 10-го класса, который пришел на занятия с кухонным ножом и топориком.

Охранник школы в Балашихе задержал ученика 10-го класса, который пришел на занятия с кухонным ножом и топориком.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Инцидент произошел в четверг утром. На входе в школу в Балашихе охранник нашел у десятиклассника в портфеле кухонные нож - 10 см и топорик для мяса. По словам школьника, эти предметы он забыл выложить и якобы планировал отнести бабушке", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время опасности для учащихся школы нет. Устанавливаются цели использования ножа и топорика школьником.