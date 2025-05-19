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В Подмосковье юноша выстрелил в пассажирку электрички из ракетницы

В Подмосковье юноша выстрелил в пассажирку электрички из ракетницы В Подмосковье юноша выстрелил в девушку в электричке из сигнального пистолета.
В регионе
19 мая 2025 г. 15:47
В Подмосковье юноша выстрелил в пассажирку электрички из ракетницы

В Подмосковье юноша выстрелил в девушку в электричке из сигнального пистолета.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении МВД.

"Инцидент произошел на перегоне между станциями "Воронок" и "Валентиновка" Московской железной дороги. 14-летний подросток из Подмосковья из хулиганских побуждений произвел выстрел из предмета, схожего с сигнальным пистолетом, в 23-летнюю пассажирку электропоезда. В результате девушка получила ожоги различных частей тела и была госпитализирована", - сказано в сообщении.

Полицейские задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия.

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