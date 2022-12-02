В Подмосковье три человека попали под поезд, погибла женщина

В Московской области три человека попали под поезд, следовавший из Москвы в Казань. В результате инцидента погибла женщина.

В Московской области три человека попали под поезд, следовавший из Москвы в Казань. В результате инцидента погибла женщина.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"На перегоне между станциями Шатура и Кривандино Казанского направления Московской железной дороги пассажирским поездом... травмированы трое граждан. Женщина... от полученных травм скончалась", - сообщили в управлении.

В ведомстве добавили, что двух других пострадавших госпитализировали.