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В Подмосковье три человека попали под поезд, погибла женщина

В Подмосковье три человека попали под поезд, погибла женщина В Московской области три человека попали под поезд, следовавший из Москвы в Казань. В результате инцидента погибла женщина.
В регионе
2 декабря 2022 г. 13:49
В Подмосковье три человека попали под поезд, погибла женщина

В Московской области три человека попали под поезд, следовавший из Москвы в Казань. В результате инцидента погибла женщина.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"На перегоне между станциями Шатура и Кривандино Казанского направления Московской железной дороги пассажирским поездом... травмированы трое граждан. Женщина... от полученных травм скончалась", - сообщили в управлении.

В ведомстве добавили, что двух других пострадавших госпитализировали.

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