В Подмосковье сбиты четыре беспилотника, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны РФ уничтожили четыре беспилотника, которые летели на Москву.
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По его словам, два БПЛА были сбиты в городском округе Домодедово Московской области, один — в Раменском городском округе, еще один — в Ступинском.
"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия",- написал С.Собянин в Telegram.
Российские регионы в последние дни подвергаются массированным атакам с использованием беспилотников и ракет. Последний раз БПЛА сбивали над Московской областью 12 марта.