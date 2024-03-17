В Подмосковье сбиты четыре беспилотника, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны РФ уничтожили четыре беспилотника, которые летели на Москву.

Средства противовоздушной обороны РФ уничтожили четыре беспилотника, которые летели на Москву.

Как передает Report , об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

По его словам, два БПЛА были сбиты в городском округе Домодедово Московской области, один — в Раменском городском округе, еще один — в Ступинском.

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия",- написал С.Собянин в Telegram.

Российские регионы в последние дни подвергаются массированным атакам с использованием беспилотников и ракет. Последний раз БПЛА сбивали над Московской областью 12 марта.