В Подмосковье при пожаре в частном доме погибли шесть человек

Шесть человек, в том числе четыре ребенка, погибли во время пожара в жилом доме в Воскресенске.

Шесть человек, в том числе четыре ребенка, погибли во время пожара в жилом доме в Воскресенске.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. Площадь возгорания составила 150 кв. м.

"На пожаре в Подмосковье обнаружены четверо погибших, из них три ребенка. Тело еще одного ребенка обнаружено без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Отмечается, в доме проживало восемь человек, из них шесть - дети. "Двое детей 11 и 13 лет переданы врачам. Предварительно, их успели спасти соседи до прибытия сотрудников МЧС России", - уточнили в ведомстве.

Позже в пресс-службе МЧС РФ сообщили об увеличении числа погибших при пожаре до шести.