В Подмосковье при пожаре в частном доме погибли шесть человек

Шесть человек, в том числе четыре ребенка, погибли во время пожара в жилом доме в Воскресенске.
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"На пожаре в Подмосковье обнаружены четверо погибших, из них три ребенка. Тело еще одного ребенка обнаружено без признаков жизни", - говорится в сообщении.
Отмечается, в доме проживало восемь человек, из них шесть - дети. "Двое детей 11 и 13 лет переданы врачам. Предварительно, их успели спасти соседи до прибытия сотрудников МЧС России", - уточнили в ведомстве.
Позже в пресс-службе МЧС РФ сообщили об увеличении числа погибших при пожаре до шести.