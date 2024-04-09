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В Подмосковье при пожаре в частном доме погибли шесть человек

В Подмосковье при пожаре в частном доме погибли шесть человек Шесть человек, в том числе четыре ребенка, погибли во время пожара в жилом доме в Воскресенске.
В регионе
9 апреля 2024 г. 06:00
В Подмосковье при пожаре в частном доме погибли шесть человек

Шесть человек, в том числе четыре ребенка, погибли во время пожара в жилом доме в Воскресенске.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. Площадь возгорания составила 150 кв. м.

"На пожаре в Подмосковье обнаружены четверо погибших, из них три ребенка. Тело еще одного ребенка обнаружено без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Отмечается, в доме проживало восемь человек, из них шесть - дети. "Двое детей 11 и 13 лет переданы врачам. Предварительно, их успели спасти соседи до прибытия сотрудников МЧС России", - уточнили в ведомстве.

Позже в пресс-службе МЧС РФ сообщили об увеличении числа погибших при пожаре до шести.

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