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В Подмосковье при пожаре на парковке погибли два человека

В Подмосковье при пожаре на парковке погибли два человека Два человека погибли при пожаре в Одинцовском городском округе (Подмосковье).
В регионе
7 сентября 2024 г. 14:43
В Подмосковье при пожаре на парковке погибли два человека

Два человека погибли при пожаре в Одинцовском городском округе (Подмосковье).

Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает ГУ МЧС России по Московской области.

"Сегодня поступило сообщение о пожаре в Одинцовском городском округе. Незамедлительно прибывшие к месту пожарно-спасательные подразделения установили, что в наземном паркинге происходит горение легковых автомобилей и конструктивных элементов парковки. Пожар локализован на площади 713 квадратных метров. В настоящий момент ликвидировано открытое горение. К сожалению, два человека погибли", - говорится в сообщении ГУ МЧС.

Отмечается, что на месте работают четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

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