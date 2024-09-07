В Подмосковье при пожаре на парковке погибли два человека

Два человека погибли при пожаре в Одинцовском городском округе (Подмосковье).

Два человека погибли при пожаре в Одинцовском городском округе (Подмосковье).

Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает ГУ МЧС России по Московской области.

"Сегодня поступило сообщение о пожаре в Одинцовском городском округе. Незамедлительно прибывшие к месту пожарно-спасательные подразделения установили, что в наземном паркинге происходит горение легковых автомобилей и конструктивных элементов парковки. Пожар локализован на площади 713 квадратных метров. В настоящий момент ликвидировано открытое горение. К сожалению, два человека погибли", - говорится в сообщении ГУ МЧС.

Отмечается, что на месте работают четыре единицы техники и 20 человек личного состава.