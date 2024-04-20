В Подмосковье при ДТП с участием маршрутки и грузовика пострадали 15 человек

В городе Щелкове Московской области 15 человек пострадали в результате ДТП с участием маршрутки и грузовика на 37-м км автодороги М-7 "Волга" в районе деревни Старая Купавна.

В городе Щелкове Московской области 15 человек пострадали в результате ДТП с участием маршрутки и грузовика на 37-м км автодороги М-7 "Волга" в районе деревни Старая Купавна.

Как передает Report, об этом ТАСС заявили в пресс-службе областной прокуратуры.

"В результате происшествия пострадали 15 человек - пассажиры рейсового автобуса и водитель, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, водитель автобуса допустил столкновение с грузовым автомобилем, который стоял на обочине.