О нас

В Подмосковье при ДТП с участием маршрутки и грузовика пострадали 15 человек

В Подмосковье при ДТП с участием маршрутки и грузовика пострадали 15 человек В городе Щелкове Московской области 15 человек пострадали в результате ДТП с участием маршрутки и грузовика на 37-м км автодороги М-7 "Волга" в районе деревни Старая Купавна.
В регионе
20 апреля 2024 г. 21:37
В Подмосковье при ДТП с участием маршрутки и грузовика пострадали 15 человек

В городе Щелкове Московской области 15 человек пострадали в результате ДТП с участием маршрутки и грузовика на 37-м км автодороги М-7 "Волга" в районе деревни Старая Купавна.

Как передает Report, об этом ТАСС заявили в пресс-службе областной прокуратуры.

"В результате происшествия пострадали 15 человек - пассажиры рейсового автобуса и водитель, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, водитель автобуса допустил столкновение с грузовым автомобилем, который стоял на обочине.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Посол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
ФотоПосол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
19 апреля 2024 г. 14:42
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
19 апреля 2024 г. 14:13
Годфри Салливан: Азербайджанский рынок обладает огромным потенциалом для внедрения технологий ИИ
Годфри Салливан: Азербайджанский рынок обладает огромным потенциалом для внедрения технологий ИИ
18 апреля 2024 г. 14:19
Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту
Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту
16 апреля 2024 г. 11:42
Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей
Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей
16 апреля 2024 г. 11:32
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
15 апреля 2024 г. 15:03
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
10 апреля 2024 г. 12:48
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
9 апреля 2024 г. 14:32
Азеркосмос: Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
"Азеркосмос": Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
8 апреля 2024 г. 15:56
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
6 апреля 2024 г. 17:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi