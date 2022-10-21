В Подмосковье начался пожар на складе на территории "Ногинск-Технопарк"

Пожар начался на складе на территории "Ногинск-Технопарк" в Подмосковье, по предварительной информации, площадь возгорания составляет 4,8 тыс. кв. м.

Пожар начался на складе на территории "Ногинск-Технопарк" в Подмосковье, по предварительной информации, площадь возгорания составляет 4,8 тыс. кв. м.

Как передает Report, об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре на 58-м километре Горьковского шоссе поступила в 08:29. "По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит складское помещение на территории "Ногинск-Технопарк" на площади, предварительно, 4 800 кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.