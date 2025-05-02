В Подмосковье из-за снегопада без электроэнергии остались 26 тыс. человек

Аномальный для мая циклон с мокрым снегом и сильным ветром вызвал в Московской области серьезные перебои с электроснабжением.

Аномальный для мая циклон с мокрым снегом и сильным ветром вызвал в Московской области серьезные перебои с электроснабжением.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Ночью 2 мая из-за наледи на проводах и падения деревьев были обесточены 237 линий электропередачи и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций, что затронуло около 26 тыс. жителей.

Наибольшие последствия непогоды наблюдаются в северных и северо-западных округах региона, особенно в Талдоме, Дмитрове и Сергиеве Посаде. В Дмитровском округе без света остались жители 47 населенных пунктов, отключена 21 котельная. В Сергиевом Посаде обесточены 46 населенных пунктов и 11 котельных.

Из-за непогоды на Рижском и Савеловском направлениях Московской железной дороги задерживаются электрички. Для пассажиров запущены компенсационные автобусы. Более 200 аварийных бригад, включая работников коммунальных служб и МЧС, занимаются устранением последствий стихии, а также расчисткой автодорог и путей.