В Подмосковье стартовал военный форум "Армия-2017"

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Третий международный военно-технический форум "Армия-2017", участие в котором примут представители более ста государств и 1200 оборонных предприятий, начал свою работу в подмосковном парке Кубинка, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Выставка продлится до 27 августа. На базе парка "Патриот" российские и зарубежные компании представляют свои передовые разработки в области бронетехники, военно-морских сил, военной и гражданской авиации, а также ракетно-космической промышленности.

Свои национальные павильоны на "Армии-2017" представили Беларусь, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия и ЮАР.

В рамках научно-деловой программы Форума планируется проведение около 140 мероприятий в формате межведомственных заседаний, конференций, круглых столов, симпозиумов и брифингов.

Наряду с этим в рамках военно-технического форума Северный флот России приступил к проведению масштабных учений, в котором задействованы около 3 тысяч человек, более 50 боевых кораблей, подводных лодок, различных судов, а также более 200 единиц колесной и гусеничной техники, авиации и беспилотных летательных аппаратов.