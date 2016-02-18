В Подмосковье пресечена сходка лидеров криминальных группировок Москвы и Южного Кавказа - ВИДЕО

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Подмосковная полиция провела операцию по пресечению криминальной сходки в Подмосковье. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области, в результате операции задержаны 59 человек.

Встреча лидеров криминальных группировок Люберецкого, Воскресенского и Коломенского районов с представителями одной из этнических криминальных структур Южного Кавказа проходила в одном из ресторанов города Дзержинский.

"На момент проверки в заведении находились 59 граждан в возрасте от 20 до 47 лет, многие из которых ранее судимы. При личном досмотре изъято 15 травматических пистолетов иностранного и отечественного производства, пять карабинов, ружье и 15 ножей", — сообщили в полиции.

Участники сходки доставлены в отдел полиции для проверки причастности к совершенным ранее преступлениям. Изъятое оружие направлено на исследование.