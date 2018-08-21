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    В Подмосковье отравились 25 работников турецкой компании, один из них скончался

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ 25 рабочих турецкой компании госпитализированы с пищевым отравлением в городе  Котельников Московской области. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, по предварительной версии причиной массового отравления стала привозная еда.

    В администрации городского округа Котельники сообщили, что отравившиеся рабочие строительного городка, работавшие на турецкую компанию, питались привозной едой на станции метро "Молодежная", где проводили ремонт. Накануне вечером им стало плохо и около 12 ночи они вызвали скорую, все они госпитализированы

    В результате отравления скончался один рабочий. Отмечается, что пострадавшие рабочие - граждане Узбекистана и Таджикистана.

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