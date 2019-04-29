В Подмосковье ФСБ выявила ячейку ИГ

ФСБ России выявила в столичном регионе законспирированную ячейку запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

Как передаёт Report, об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ФСБ, ячейкой руководили иностранные эмиссары.

"В своей деятельности указанные лица придерживались повышенных мер конспирации. Установлено, что члены ячейки вели активную агитацию новых сторонников и организовывали разбойные нападения в разных регионах России. В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержаны семеро участников названной террористической организации, изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы, средства связи, электронные носители информации, а также экстремистская литература", - отметили в ФСБ.

Главным следственным управлением СК РФ по Московской области в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Организация и участие в деятельности террористической организации".