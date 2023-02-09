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В подконтрольных оппозиции районах Сирии при землетрясении погибли около 2 тыс. человек

В подконтрольных оппозиции районах Сирии при землетрясении погибли около 2 тыс. человек Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил (НКОРС) привела данные о 1 910 погибших во время землетрясения в Сирии в подконтрольных оппозиции районах вблизи границы с Турцией.
В регионе
9 февраля 2023 г. 05:28
В подконтрольных оппозиции районах Сирии при землетрясении погибли около 2 тыс. человек

Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил (НКОРС) привела данные о 1 910 погибших во время землетрясения в Сирии в подконтрольных оппозиции районах вблизи границы с Турцией.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Arabiya, сообщается, что наибольшее число жертв зафиксировано в Джиндерисе - 800. Этот город почти полностью разрушен, там пострадало свыше 2,8 тыс. человек.

По данным НКОРС, в зоне стихийного бедствия оказалось почти 100 населенных пунктов в провинциях Алеппо и Идлиб. "В условиях отсутствия специальной строительной техники бригады спасателей и пришедшие к ним на помощь жители разбирают завалы руками, используя простые инструменты", - указывается в заявлении.

НКОРС призывает зарубежные страны направить в подконтрольные оппозиции районы краны и экскаваторы, поскольку под обломками рухнувших зданий могут находиться люди, которых еще можно спасти.

По данным министра здравоохранения Сирии Хасана аль-Габаша, которые приводит агентство SANA, число погибших при землетрясении на подконтрольной правительству территории увеличилось в среду с 1 250 до 1 262, а пострадавших с 2 054 до 2 285.

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Версия на азербайджанском языке Suriyada müxalifətin nəzarət etdiyi ərazidə 2 minə yaxın insan ölüb

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