В подконтрольных оппозиции районах Сирии при землетрясении погибли около 2 тыс. человек

Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил (НКОРС) привела данные о 1 910 погибших во время землетрясения в Сирии в подконтрольных оппозиции районах вблизи границы с Турцией.

Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил (НКОРС) привела данные о 1 910 погибших во время землетрясения в Сирии в подконтрольных оппозиции районах вблизи границы с Турцией.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Arabiya, сообщается, что наибольшее число жертв зафиксировано в Джиндерисе - 800. Этот город почти полностью разрушен, там пострадало свыше 2,8 тыс. человек.

По данным НКОРС, в зоне стихийного бедствия оказалось почти 100 населенных пунктов в провинциях Алеппо и Идлиб. "В условиях отсутствия специальной строительной техники бригады спасателей и пришедшие к ним на помощь жители разбирают завалы руками, используя простые инструменты", - указывается в заявлении.

НКОРС призывает зарубежные страны направить в подконтрольные оппозиции районы краны и экскаваторы, поскольку под обломками рухнувших зданий могут находиться люди, которых еще можно спасти.

По данным министра здравоохранения Сирии Хасана аль-Габаша, которые приводит агентство SANA, число погибших при землетрясении на подконтрольной правительству территории увеличилось в среду с 1 250 до 1 262, а пострадавших с 2 054 до 2 285.