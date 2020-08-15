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На площади Независимости в Минске вновь собрались протестующие

На площади Независимости в Минске вновь собрались протестующие В руках у них плакаты с надписью "Страна без насилия"
В регионе
15 августа 2020 г. 14:41
На площади Независимости в Минске вновь собрались протестующие

Площадь Независимости в центре Минска, где в пятницу прошла многотысячная манифестация несогласных с официальными итогами президентских выборов, в субботу вновь становится местом массовой акции.

Как сообщили Report со ссылкой на ТАСС, начинают постепенно стягиваться люди. В руках у них плакаты с надписью "Страна без насилия".

Присутствие подразделений силовых структур не наблюдается на улицах Минска. Как передает корреспондент ТАСС, и на Пушкинской площади, ставшей местом проведения траурного митинга в память о погибшем там одном из протестующих, и на площади Независимости нет ни ОМОНа, ни представителей других правоохранительных органов, в том числе ГАИ.

В результате вокруг Пушкинской площади образовались многокилометровые пробки.

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