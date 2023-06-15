В Питере началась встреча генпрокуроров Азербайджана и России

В рамках международного экономического форума в Санкт-Петербургском Таврическом дворце началась двусторонняя встреча генпрокуроров Азербайджана Кямрана Алиева и российского коллеги Игоря Краснова.

В рамках международного экономического форума в Санкт-Петербургском Таврическом дворце началась двусторонняя встреча генпрокуроров Азербайджана Кямрана Алиева и российского коллеги Игоря Краснова.

Об этом сообщает российское бюро Report.

Напомним, что встреча проходит по инициативе российской стороны. В ходе встречи будет рассматриваться оказание юридической помощи по конкретным уголовным делам между прокуратурами двух стран, а также экстрадиция преступников и обсуждение других интересующихся вопросов.

Также сегодня ожидается трехсторонняя встреча генпрокуроров Азербайджана, России и Армении.