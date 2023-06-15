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В Питере началась встреча генпрокуроров Азербайджана и России

В Питере началась встреча генпрокуроров Азербайджана и России В рамках международного экономического форума в Санкт-Петербургском Таврическом дворце началась двусторонняя встреча генпрокуроров Азербайджана Кямрана Алиева и российского коллеги Игоря Краснова.
В регионе
15 июня 2023 г. 17:09
В Питере началась встреча генпрокуроров Азербайджана и России

В рамках международного экономического форума в Санкт-Петербургском Таврическом дворце началась двусторонняя встреча генпрокуроров Азербайджана Кямрана Алиева и российского коллеги Игоря Краснова.

Об этом сообщает российское бюро Report.

Напомним, что встреча проходит по инициативе российской стороны. В ходе встречи будет рассматриваться оказание юридической помощи по конкретным уголовным делам между прокуратурами двух стран, а также экстрадиция преступников и обсуждение других интересующихся вопросов.

Также сегодня ожидается трехсторонняя встреча генпрокуроров Азербайджана, России и Армении.

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Версия на азербайджанском языке Sankt-Peterburqda Azərbaycan və Rusiya baş prokurorlarının görüşü başlayıb

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