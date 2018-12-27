В петербургском cледственном изоляторе покончил с собой гражданин Армении

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В Санкт-Петербурге в изоляторе временного содержания покончил с собой 33-летний гражданин Армении Артем Григорян. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, мужчина был задержан сотрудниками 35 отдела полиции Приморского УМВД 20 декабря.

Отмечается, что его задержание связано с намерением вернуть когда-то отданные знакомому в долг 100 тысяч рублей.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что мужчина покончил с собой в слепой зоне камеры, которую не охватывает система видеонаблюдения. Дежурный, находившийся в тот день на смене, не смог увидеть, что задержанный собирается совершить.

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит служебную проверку.