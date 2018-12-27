 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В петербургском cледственном изоляторе покончил с собой гражданин Армении

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/  В Санкт-Петербурге в изоляторе временного содержания покончил с собой 33-летний гражданин Армении Артем Григорян. Как сообщает Report  со ссылкой на армянские СМИ, мужчина был задержан сотрудниками 35 отдела полиции Приморского УМВД 20 декабря. 

    Отмечается, что его задержание связано с намерением  вернуть когда-то отданные знакомому в долг 100 тысяч рублей.

    Источник в правоохранительных органах сообщил, что мужчина покончил с собой в слепой зоне камеры, которую не охватывает система видеонаблюдения. Дежурный, находившийся в тот день на смене, не смог увидеть, что задержанный собирается совершить. 

    ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит служебную проверку.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi