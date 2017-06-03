В Петербурге женщина насмерть замерзла на улице в июньскую ночь

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ В Санкт-Петербурге ночью 2 июня пожилая женщина насмерть замерзла на улице. Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Как сообщается, женщина около 70-75 лет была госпитализирована с остановки общественного транспорта на Заневском проспекте, 71.

Врачи диагностировали у нее переохлаждение тяжелой степени. Впоследствии пенсионерка скончалась в больнице.

Синоптики прогнозируют в Петербурге прохладную погоду с ветром и дождями в начале июня.