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    В Петербурге женщина насмерть замерзла на улице в июньскую ночь

    Врачи диагностировали у нее переохлаждение тяжелой степени

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ В Санкт-Петербурге ночью 2 июня пожилая женщина насмерть замерзла на улице. Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в медицинских кругах.

    Как сообщается, женщина около 70-75 лет была госпитализирована с остановки общественного транспорта на Заневском проспекте, 71.

    Врачи диагностировали у нее переохлаждение тяжелой степени. Впоследствии пенсионерка скончалась в больнице.

    Синоптики прогнозируют в Петербурге прохладную погоду с ветром и дождями в начале июня.

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