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    В Петербурге закроют консульство Великобритании

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ В Санкт-Петербурге прекратит работу генеральное консульство Великобритании. Как передает Report, об  этом сообщается на сайте министерства иностранных дел России.

    "Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие Российской Федерации на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге», — сообщается в заявлении МИДа.

    "Британской стороне будет дано необходимое время для завершения работы учреждения", - отметил источник в министерстве. 

    Ранее сообщалось, что Россия высылает 23 британских дипломатов.

    После отравления в Лондоне бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Британия выслала 23 российских дипломата. Россия пообещала ответ на действия Лондона.

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