В Петербурге закроют консульство Великобритании

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ В Санкт-Петербурге прекратит работу генеральное консульство Великобритании. Как передает Report, об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел России.

"Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие Российской Федерации на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге», — сообщается в заявлении МИДа.

"Британской стороне будет дано необходимое время для завершения работы учреждения", - отметил источник в министерстве.

Ранее сообщалось, что Россия высылает 23 британских дипломатов.

После отравления в Лондоне бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Британия выслала 23 российских дипломата. Россия пообещала ответ на действия Лондона.