В Санкт-Петербурге задержаны шестеро подозреваемых в вербовке террористов

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Шесть граждан cтран Средней Азии задержаны в Санкт-Петербурге по подозрению в содействии терроризму. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета России по Петербургу.

Задержанных подозревают в том, что с ноября 2015 года по настоящее время они вербовали преимущественно своих земляков для совершения терактов и вовлекали их в деятельность запрещенных в России террористических организаций – "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство". В том числе, среди завербованных были те, кого готовили для участия в военных действиях на территории иностранных государств.

Сейчас по местам проживания подозреваемых проводятся обыски, изымается экстремистская литература, предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

При этом в комитете уточняют, что данных о связях с подрывником в петербургском метро пока нет.

Напомним, что 3 апреля в петербургском метро произошел взрыв в вагоне поезда между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Погибли 14 человек, около 50 получили ранения. Следственный комитет возбудил дело по статье "Теракт".