В Петербурге задержан за взятку сотрудник собственной безопасности МВД

Баку. 9 декабря.REPORT.AZ/ Глава отдела главного управления собственной безопасности МВД Росии Юрий Тимченко задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в получении взятки в размере 50 млн. рублей (800 тысяч долларов США), передает Report со ссылкой на Фонтанка.ру.

В Следственном комитете России сообщили, что взятку Тимченко вымогал за прекращение дела о неуплате налогов на сумму 1 миллиард рублей (15,9 млн долларов).

Тимченко был переведен в Санкт-Петербург из Москвы, где служил в ГУСБ центрального аппарата МВД России.

Задержание проводили сотрудники Следственного комитета при участии оперативников регионального управления ФСБ.