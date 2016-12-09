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    В Петербурге задержан за взятку сотрудник собственной безопасности МВД

    Взятку Юрий Тимченко вымогал за прекращение дела о неуплате налогов на сумму 1 миллиард рублей (15,9 млн долларов)

    Баку. 9 декабря.REPORT.AZ/ Глава отдела главного управления собственной безопасности МВД Росии Юрий Тимченко задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в получении взятки в размере 50 млн. рублей (800 тысяч долларов США), передает Report со ссылкой на Фонтанка.ру.

    В Следственном комитете России сообщили, что взятку Тимченко вымогал за прекращение дела о неуплате налогов на сумму 1 миллиард рублей (15,9 млн долларов).

    Тимченко был переведен в Санкт-Петербург из Москвы, где служил в ГУСБ центрального аппарата МВД России.

    Задержание проводили сотрудники Следственного комитета при участии оперативников регионального управления ФСБ.

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