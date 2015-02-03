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    В Петербурге за неуплату аренды выселяют генконсульство Польши

    Также с генконсульства Польши будут взысканы 74 млн. рублей и судебные издержки

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области полностью удовлетворил требование городского ГУП по обслуживанию иностранных представительств "Инпредсервис" по иску против генконсульства Польши. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, согласно решению суда, с генконсульства Польши будут взысканы 74 млн. рублей и судебные издержки. Кроме того, дипломаты должны освободить здание по адресу 5-я Советская улица, 12/14.

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